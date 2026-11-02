В ночь на понедельник системы холодильников и морозильных камер магазинов ICA на юге Швеции подверглись кибератаке. Как сообщает RMF24, кто-то получил доступ к системам в крупном супермаркете ICA Kvantum в Шёбу недалеко от Мальмё и установил температуру на уровне 50 градусов Цельсия. Магазин временно закрыли.

Ущерб назвали значительным

В сообщении магазина указали, что продолжается ликвидация последствий инцидента, а предварительно причиненный ущерб оценили как значительный. Подобные случаи одновременно произошли в ICA Kvantum в Томелилле, а также в небольших магазинах ICA Nära в Симрисхамне и ICA Böda на острове Эланд.

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Атака также затронула COOP

По данным Aftonbladet, кибератака коснулась также шести продуктовых магазинов другой крупной сети — COOP. Часть торговых точек после возобновления работы планирует продавать по сниженным ценам размороженные продукты, которые остаются пригодными к употреблению.

В середине октября аналогичной атаке на холодильные системы подверглись торговые сети во Франции. Температуру там повысили до более чем 50 градусов Цельсия; пострадали Intermarché, Cooperative U и Leclerc.

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