W mieście Pagosa Springs w stanie Kolorado w USA lokalne władze ostrzegły przed możliwą katastrofalną powodzią na rzece San Juan po intensywnych opadach deszczu. Według prognozy późnym wieczorem w niedzielę poziom wody mógł przekroczyć 20 stóp, czyli 6,1 metra. Poinformował o tym The Guardian.

Poziom może przekroczyć wartość z 1911 roku

Pagosa Springs to miasto liczące ponad 2 tysiące mieszkańców w Górach Skalistych, znane z gorących źródeł i bliskości ośrodków narciarskich. Biuro szeryfa hrabstwa Archuleta zaznaczyło, że podczas niszczycielskiej powodzi w 1911 roku, która zniszczyła większość ówczesnego miasta, San Juan podniósł się do około 17,8 stopy, czyli 5,4 metra.

Do zachodu słońca w niedzielę poziom rzeki osiągnął około 14 stóp, czyli około 4,3 metra, poinformowała rzeczniczka hrabstwa Vicki Shaffer. Drogi prowadzące do miasta i z miasta zamknięto, a mieszkańców, którzy nie otrzymali nakazu ewakuacji, poproszono o pozostanie w domach.

Ewakuacje w Arizonie i Nowym Meksyku

Intensywne opady spowodowały również gwałtowne powodzie i obowiązkowe ewakuacje w innych częściach południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych. Z powodu deszczu zamknięto kilka dróg w społecznościach na północy Nowego Meksyku i w centralnej Arizonie.

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W Sedonie w Arizonie władze nakazały natychmiastową ewakuację mieszkańcom obszarów w pobliżu Oak Creek, gdzie wody powodziowe uwięziły kilka osób w domach. Podobne nakazy wydano w hrabstwie Yavapai i społeczności Camp Verde. W hrabstwie Gila ogłoszono pełną ewakuację społeczności Gisela, położonej wzdłuż Tonto Creek.

W ciągu kilku dni spodziewane są opady odpowiadające dwóm–trzem miesiącom

W Tucson informowano o gwałtownych powodziach, podnoszeniu się poziomu rzek i akcjach ratunkowych z użyciem szybkich łodzi. Meteorolog Narodowej Służby Pogodowej Aaron Hardin oświadczył, że w ciągu kilku dni w regionie może spaść tyle opadów, ile zwykle występuje w ciągu dwóch–trzech miesięcy.

We Flagstaff deszcz padał niemal nieprzerwanie przez całą niedzielę, zalewając drogi i przeciążając kanalizację burzową. Policja szukała mężczyzny, który wpadł do wartkiego strumienia wody i nie wypłynął na powierzchnię. Według szacunków służby meteorologicznej do poniedziałku w regionie mogło spaść do 10 centymetrów opadów z powodu serii sztormów znad Pacyfiku.

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