В городе Пагоса-Спрингс в штате Колорадо, США, местные власти предупредили о возможном катастрофическом наводнении на реке Сан-Хуан после сильных дождей. Согласно прогнозу, поздно вечером в воскресенье уровень воды мог превысить 20 футов, или 6,1 метра. Об этом сообщает The Guardian.

Уровень может превысить показатель 1911 года

Пагоса-Спрингс — город с населением более 2 тысяч человек в Скалистых горах, известный горячими источниками и близостью к горнолыжным курортам. В офисе шерифа округа Арчулета отметили, что во время разрушительного наводнения 1911 года, уничтожившего большую часть тогдашнего города, Сан-Хуан поднялся примерно до 17,8 фута, или 5,4 метра.

К закату в воскресенье уровень реки достиг около 14 футов, то есть примерно 4,3 метра, сообщила представительница округа Вики Шаффер. Дороги в город и из города перекрыли, а жителей, не получивших распоряжение об эвакуации, попросили оставаться дома.

Эвакуации в Аризоне и Нью-Мексико

Сильные осадки также вызвали внезапные наводнения и обязательную эвакуацию в других районах юго-запада США. Из-за дождей закрыли несколько автомагистралей в общинах на севере Нью-Мексико и в центральной Аризоне.

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В городе Седона в Аризоне власти приказали немедленно эвакуироваться жителям районов возле ручья Оук-Крик, где паводковые воды заблокировали нескольких человек в домах. Подобные распоряжения выдали в округе Явапай и общине Кэмп-Верде. В округе Гила объявили полную эвакуацию общины Гисела, расположенной вдоль ручья Тонто-Крик.

За несколько дней ожидают два-три месяца дождей

В Тусоне сообщали о внезапных наводнениях, подъеме уровня рек и спасательных операциях с применением скоростных лодок. Метеоролог Национальной метеорологической службы Аарон Гардин заявил, что за несколько дней в регионе может выпасть столько осадков, сколько обычно выпадает за два-три месяца.

Во Флагстаффе дождь шел почти непрерывно в течение воскресенья, затапливая дороги и перегружая ливневую канализацию. Полиция разыскивала мужчину, который упал в стремительный поток воды и не появился на поверхности. По оценкам метеослужбы, к понедельнику в регионе могло выпасть до 10 сантиметров осадков из-за серии тихоокеанских штормов.

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