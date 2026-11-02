帕戈萨斯普林斯警告可能发生灾难性洪水——《卫报》

美国科罗拉多州帕戈萨斯普林斯市当地政府在强降雨后，警告圣胡安河可能发生灾难性洪水。据预测，周日晚些时候水位可能超过20英尺，即6.1米。《卫报》报道了此事。

水位可能超过1911年的纪录

帕戈萨斯普林斯是落基山脉中一座人口超过2000人的城镇，以温泉和邻近滑雪度假村而闻名。阿丘莱塔县治安官办公室指出，在摧毁了当时大部分城镇的1911年毁灭性洪灾期间，圣胡安河水位升至约17.8英尺，即5.4米。

县发言人维基·谢弗表示，截至周日傍晚，河流水位已达到约14英尺，即约4.3米。进出该镇的道路被关闭，未收到疏散命令的居民被要求留在家中。

亚利桑那州和新墨西哥州实施疏散

强降雨还在美国西南部其他地区引发山洪，并导致强制疏散。由于降雨，新墨西哥州北部和亚利桑那州中部社区的数条公路被关闭。

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在亚利桑那州塞多纳，当局命令奥克溪附近地区的居民立即撤离，洪水将数人困在房屋内。亚瓦派县和坎普维德社区也发布了类似命令。在希拉县，当局下令全面疏散位于汤托溪沿岸的希塞拉社区。

预计数日内将出现相当于两至三个月的降雨量

图森报告了山洪、河流水位上涨以及使用快艇开展的救援行动。美国国家气象局气象学家亚伦·哈丁表示，该地区数日内的降水量可能相当于通常两至三个月的降水量。

在弗拉格斯塔夫，周日几乎整日持续降雨，淹没道路并使雨水排水系统超负荷。警方正在寻找一名跌入湍急水流后未再浮出水面的男子。根据气象部门估计，由于一系列太平洋风暴，到周一该地区的降水量可能达到10厘米。

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