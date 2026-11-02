Estonia deportowała obywatela Rosji z powodu podejrzeń o powiązania ze służbami specjalnymi

Estońska policja bezpieczeństwa (KAPO) wydaliła z kraju obywatela Rosji Leonida Karabieszkina z powodu domniemanych kontaktów z rosyjskimi służbami specjalnymi. Zakazano mu również wjazdu do strefy Schengen.

Estońska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KARO) ogłosiła w poniedziałek, 2 listopada, że zgodnie z jej zaleceniem obywatel Federacji Rosyjskiej został wydalony z kraju w celu „zapobiegania i przeciwdziałania działalności”, która „stanowi zagrożenie” dla Europy. Służba zaznaczyła również, że mężczyzna ma powiązania z rosyjskimi organami wywiadowczymi.

Odpowiednie oświadczenie opublikowano wraz z filmem, na którym dwóch policjantów eskortuje mężczyznę do granicy z Rosją.

„Celem wydalenia jest zapobieganie i przeciwdziałanie działalności, która zagraża bezpieczeństwu Estonii i Europy jako całości” – czytamy w komunikacie agencji.

Rzeczniczka KАRO Marta Tuul poinformowała ERR, że Karabeshkin miał powiązania z rosyjskimi służbami wywiadowczymi oraz osobami działającymi w ich imieniu.

„Regularnie odwiedzał Federację Rosyjską i spotykał się tam z nimi. Wielu z nich objętych jest sankcjami Unii Europejskiej i Ukrainy za prowadzenie wrogiej działalności mającej na celu wywieranie wpływu. Ponadto jest powiązany z sieciami wpływu, takimi jak na przykład CIRP, RuBaltic i Regnum, a także z osobami z nimi związanymi” – zaznaczyła Tuul.

Według danych Służby Rosjanin utrzymywał kontakty z Siergiejem Rekedą i Siergiejem Rudnowem. Ten ostatni jest objęty sankcjami Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

Ponadto Karabieshkin pełnił funkcję kierownika projektów w CIRP — rosyjskim Centrum Polityki Międzynarodowej i Regionalnej, w którego wydarzeniach brały udział osoby powiązane z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Źródło: ERR

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