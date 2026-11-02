Dwie trzecie Finów przeciw normalizacji stosunków z Rosją — YLE News

W Finlandii dwie trzecie respondentów nie popiera rozpoczęcia normalizacji stosunków z Federacją Rosyjską, państwem-agresorem. Informuje o tym YLE News, powołując się na sondaż gazety Ilta-Sanomat.

Co oznacza normalizacja

Na potrzeby badania przez normalizację rozumiano możliwe w przyszłości przywrócenie stosunków dyplomatycznych, gospodarczych i międzyludzkich między Finlandią a Rosją do poprzedniego stanu. Około co czwarty ankietowany popiera rozpoczęcie takiego procesu.

We wszystkich grupach wiekowych większość respondentów opowiedziała się przeciw normalizacji stosunków. Firma Taloustutkimus przeprowadziła sondaż pod koniec października za pośrednictwem panelu internetowego; wzięło w nim udział ponad 1100 osób. Margines błędu wynosi około trzech punktów procentowych w każdą stronę.

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Stanowisko władz i zamknięta granica

Władze Finlandii podkreśliły, że rozmowa telefoniczna prezydenta Alexandra Stubba i premiera Norwegii Jonasa Gahra Støre z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem w ubiegłym tygodniu nie oznacza rozpoczęcia normalizacji stosunków z Moskwą.

Finlandia zamknęła wschodnią granicę z Rosją pod koniec 2023 roku, oskarżając Moskwę o celowe kierowanie migrantów przez granicę. Od tamtej pory pozostaje ona zamknięta.

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