Две трети финнов против нормализации отношений с Россией — YLE News

В Финляндии две трети респондентов не поддерживают начало нормализации отношений с Российской Федерацией, государством-агрессором. Об этом сообщает YLE News со ссылкой на опрос газеты Ilta-Sanomat.

Что означает нормализация

В рамках исследования под нормализацией понималось возможное в будущем восстановление дипломатических, экономических и межличностных связей между Финляндией и Россией до прежнего состояния. Примерно каждый четвертый опрошенный поддерживает начало такого процесса.

Во всех возрастных группах большинство респондентов высказалось против нормализации отношений. Компания Taloustutkimus провела опрос в конце октября через онлайн-панель; в нем приняли участие более 1 100 человек. Погрешность составляет около трех процентных пунктов в каждую сторону.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция властей и закрытая граница

Руководство Финляндии подчеркнуло, что телефонный разговор президента Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским президентом Владимиром Путиным на прошлой неделе не означает начала нормализации отношений с Москвой.

Финляндия закрыла восточную границу с Россией в конце 2023 года, обвинив Москву в намеренном направлении мигрантов через границу. С тех пор она остается закрытой.

Читай нас в