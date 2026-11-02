Niemieckie Ministerstwo Gospodarki przygotowało pierwsze propozycje dotyczące wprowadzenia tymczasowego pułapu cen paliw. Jak informuje Der Spiegel, projekt ustawy minister gospodarki Katheriny Reiche przewiduje obiektywne warunki stosowania takiego mechanizmu.

Warunki ograniczenia cen

Pułap cen ma być wprowadzany tylko wtedy, gdy wzrost cen paliw w Niemczech przez trzy kolejne tygodnie będzie znacząco przewyższać średni poziom europejski. Maksymalny okres obowiązywania ograniczenia ma wynosić trzy miesiące.

Stosowanie ceny maksymalnej może zostać zawieszone, jeśli pojawi się zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw. Ministerstwo zaznaczyło, że celem projektu ustawy jest ograniczenie wyjątkowego wzrostu cen benzyny i oleju napędowego, który znacznie przewyższa ogólnoeuropejską dynamikę, przy jednoczesnym zapewnieniu dostaw paliwa.

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Mechanizm ma zostać wprowadzony w 2027 roku

Projekt znajduje się na wczesnym etapie uzgodnień międzyresortowych w rządzie Niemiec. W połowie września liderzy koalicji uzgodnili przeprowadzenie rozmów z branżą naftową, aby najpóźniej 1 stycznia 2027 roku wprowadzić mechanizm wzorowany na rozwiązaniach z Luksemburga lub Belgii.

Przewiduje się, że ograniczenie nie będzie stałe i będzie stosowane w okolicznościach kryzysowych. Porozumienie wiązano ze skokami cen wywołanymi konfliktem wokół Iranu. Pod koniec grudnia w Niemczech wygasa ulga na paliwo, którą ma zastąpić nowy mechanizm.

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