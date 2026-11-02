Министерство экономики Германии подготовило первые предложения по введению временного потолка цен на топливо. Как сообщает Der Spiegel, законопроект министра экономики Катарины Райхе предусматривает объективные условия для применения такого механизма.

Условия для ограничения цен

Потолок цен предлагают вводить только в том случае, если рост цен на топливо в Германии в течение трех недель подряд будет существенно превышать средний европейский уровень. Максимальный срок действия ограничения должен составлять три месяца.

Применение предельной цены могут приостановить, если возникнет угроза безопасности поставок. В министерстве отметили, что цель законопроекта — ограничить исключительный рост цен на бензин и дизельное топливо, который существенно превышает общеевропейскую динамику, одновременно обеспечив поставки топлива.

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Механизм планируют ввести в 2027 году

Проект находится на раннем этапе межведомственного согласования в правительстве Германии. В середине сентября руководители коалиции договорились провести переговоры с нефтяной отраслью, чтобы не позднее 1 января 2027 года ввести механизм по образцу Люксембурга или Бельгии.

Предполагается, что ограничение не будет постоянным и будет применяться в кризисных обстоятельствах. Договоренность связывали со скачками цен, вызванными конфликтом вокруг Ирана. В конце декабря в Германии прекращается действие скидки на топливо, которую должен заменить новый механизм.

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