Organizacja Reporterzy bez Granic (RSF) opublikowała listę drapieżników wolności prasy. Poinformowano o tym w wywiadzie wideo France 24 poświęconym Międzynarodowemu Dniu ONZ na rzecz Zakończenia Bezkarności za Przestępstwa wobec Dziennikarzy.

Oświadczenie szefa RSF

Dyrektor generalny i sekretarz generalny RSF Thibaut Bruttin oświadczył, że zabójstwo dziennikarza zagraża prawu każdego do wiedzy o tym, co jest zagrożone. W tytule materiału France 24 wskazano, że dyktatorzy chcą zmusić dziennikarzy do milczenia.

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France 24 zaznaczyła, że ochrona wolności prasy wiąże się z fundamentalnym pytaniem o to, kto kontroluje dostęp społeczeństwa do prawdy.

Zagrożenia dla dziennikarzy

W rozmowie poruszono kwestie niebezpieczeństw, z którymi mierzą się dziennikarze: śmiertelnej przemocy, więzienia, nacisków politycznych i coraz bardziej wrogich warunków pracy. France 24 podkreśliła, że walka o wolność prasy stała się nierozerwalna z kwestią kontroli nad dostępem społeczeństwa do informacji.

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