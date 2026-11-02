W Warszawie siedmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych w tym roku przez Sejm Polski, przebywa w budynku instytucji. Sędzia Dariusz Szostak jest na zwolnieniu lekarskim. Jednocześnie prezes Trybunału Bogdan Święczkowski i jego zastępca Bartłomiej Sochański zmierzali do budynku, jednak nie było wiadomo, czy uda im się wejść do środka, informuje RMF24.

Spór o kierownictwo Trybunału

Sędziowie Anna Korwin-Piotrowska i prof. Krystian Markiewicz potwierdzili dziennikarzom, że sędziowie wybrani w tym roku znajdują się w budynku Trybunału. Aleja Szucha, przy której mieści się instytucja, pozostaje zablokowana z powodu kolejnego dnia protestów przed jej budynkiem.

Korwin-Piotrowska, którą ogłoszono osobą kierującą pracami Trybunału, oświadczyła, że działania podjęte wobec Święczkowskiego i Sochańskiego nie są prawnym odsunięciem. Według niej chodzi o natychmiastową przerwę w wykonywaniu obowiązków sędziowskich. Powołała się na art. 130 ustawy o ustroju sądów powszechnych.

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Wydarzenia w nocy przy budynku

Napięcie wokół Trybunału Konstytucyjnego zaostrzyło się wieczorem 30 października i w nocy z 30 na 31 października. Na stronie internetowej instytucji opublikowano informację o przerwie w wykonywaniu obowiązków przez Święczkowskiego i Sochańskiego, a Korwin-Piotrowską wskazano jako kierującą pracami Trybunału.

Prezydent Polski Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i w nocy przybył do budynku Trybunału. RMF24 zaznacza, że w mediach pojawiły się nagrania wideo, na których, według informacji portalu, widać jego siłowe wejście do budynku, spór przedstawicieli prezydenta z sędziami wybranymi przez obecny Sejm, a także przepychanki między uczestnikami protestu.

Przedstawiciele prawicowego obozu politycznego, w tym prezydent, nazywają działania dotyczące kierownictwa Trybunału zamachem stanu. Koalicja rządząca z kolei oświadcza, że przywraca praworządność po wieloletnim kryzysie w Trybunale Konstytucyjnym.

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