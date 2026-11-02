В Варшаве семеро судей Конституционного трибунала, избранных Сеймом Польши в этом году, находятся в здании учреждения. Судья Дариуш Шостак находится на больничном. В то же время председатель трибунала Богдан Свенчковский и его заместитель Бартломей Соханьский направлялись к зданию, однако было неизвестно, смогут ли они попасть внутрь, сообщает RMF24.

Спор о руководстве трибунала

Судьи Анна Корвин-Пётровская и профессор Кристиан Маркевич подтвердили журналистам, что судьи, избранные в этом году, находятся в здании трибунала. Аллея Шуха, где расположено учреждение, остается перекрытой из-за очередного дня протестов у его здания.

Корвин-Пётровская, которую объявили лицом, руководящим работой трибунала, заявила, что меры, принятые в отношении Свенчковского и Соханьского, не являются юридическим отстранением. По ее словам, речь идет о немедленном перерыве в исполнении судейских обязанностей. Она сослалась на статью 130 закона об устройстве общих судов.

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События ночью у здания

Напряженность вокруг Конституционного трибунала обострилась вечером 30 октября и в ночь на 31 октября. На сайте учреждения опубликовали информацию о перерыве в исполнении обязанностей Свенчковским и Соханьским, а Корвин-Пётровскую назвали руководящей работой трибунала.

Президент Польши Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и ночью прибыл к зданию трибунала. RMF24 отмечает, что в СМИ появились видеозаписи, на которых, по сообщению издания, видно его силовое вхождение в здание, спор представителей президента с судьями, избранными нынешним Сеймом, а также толкотню между участниками протеста.

Представители правого политического лагеря, в том числе президент, называют действия в отношении руководства трибунала государственным переворотом. Правящая коалиция, со своей стороны, заявляет о восстановлении верховенства права после многолетнего кризиса в Конституционном трибунале.

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