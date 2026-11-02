在华沙，今年由波兰众议院选出的七名宪法法庭法官正在该机构大楼内。法官达留什·绍斯塔克正在病假中。与此同时，法庭主席博格丹·希文奇科夫斯基及其副手巴尔特沃梅伊·索汉斯基正前往大楼，但尚不清楚他们能否进入内部，RMF24报道。

围绕法庭领导层的争议

法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡和克里斯蒂安·马尔凯维奇教授向记者证实，今年当选的法官正在法庭大楼内。该机构所在地舒哈大道仍因大楼附近连续又一天的抗议活动而处于封锁状态。

被宣布负责管理法庭工作的科尔温-皮奥特罗夫斯卡表示，对希文奇科夫斯基和索汉斯基采取的措施并非法律意义上的停职。她说，这涉及立即暂停履行法官职责。她援引了《普通法院组织法》第130条。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

大楼附近的夜间事件

围绕宪法法庭的紧张局势在10月30日晚间及10月31日凌晨加剧。该机构网站发布了希文奇科夫斯基和索汉斯基暂停履职的信息，并称科尔温-皮奥特罗夫斯卡负责法庭工作。

波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基中断了前往塞内加尔的行程，并于夜间抵达法庭大楼。RMF24指出，媒体上出现了视频录像，据该媒体报道，录像显示他强行进入大楼、总统代表与由现任众议院选出的法官发生争执，以及抗议参与者之间发生推搡。

右翼政治阵营的代表，包括总统在内，将针对法庭领导层的行动称为政变。执政联盟则表示，在宪法法庭经历多年危机后，正在恢复法治。

关注我们在