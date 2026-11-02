RSF опубликовала список хищников свободы прессы — France 24

Организация «Репортёры без границ» (RSF) опубликовала список хищников свободы прессы. Об этом говорится в видеоинтервью France 24, посвящённом Международному дню ООН борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов.

Заявление главы RSF

Генеральный директор и генеральный секретарь RSF Тибо Брюттен заявил, что убийство журналиста ставит под угрозу право каждого знать, что именно находится под угрозой. В заголовке материала France 24 указано, что диктаторы хотят заставить журналистов молчать.

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Во France 24 отметили, что защита свободы прессы связана с фундаментальным вопросом о том, кто контролирует доступ общества к правде.

Угрозы для журналистов

В разговоре речь шла об опасностях, с которыми сталкиваются журналисты: смертельном насилии, лишении свободы, политическом давлении и всё более враждебных условиях работы. France 24 подчеркнул, что борьба за свободу прессы стала неразрывной с вопросом контроля над доступом общественности к информации.

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