Федеральный судья США Джесси Фурман признал незаконным увольнение помощницы федерального прокурора Морин Коми из Министерства юстиции без указания причин. Коми работала в Южном округе Нью-Йорка и участвовала в делах, по которым были вынесены обвинительные приговоры Гислейн Максвелл и Шону Комбсу, сообщает The Guardian.

Аргументы Минюста отклонены

Министерство юстиции утверждало, что статья II Конституции США, определяющая президентские полномочия, позволяет Дональду Трампу и генеральному прокурору увольнять штатных прокуроров, не являющихся политическими назначенцами.

Однако Фурман отклонил эту позицию. Он постановил, что ни один закон не разрешал такое увольнение, а решение противоречило Закону о реформе государственной службы. Судья также заявил, что аргументы ведомства противоречат почти двум столетиям прецедентов Верховного суда США. По его мнению, принятие позиции ответчиков нарушило бы баланс, заложенный в конституционной системе страны.

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Иск и возможное обжалование

Морин Коми подала иск после увольнения в сентябре 2025 года. По ее словам, 16 июля она получила письмо о немедленном прекращении работы, не получив предварительного уведомления или объяснения причин. Согласно судебным документам, тогдашний прокурор США на Манхэттене Джей Клейтон сообщил ей лишь, что решение поступило из Вашингтона и он не может дать иных объяснений.

Министерство юстиции заявляло, что увольнение инициировала бывший генеральный прокурор США Пэм Бонди, а ее преемник Тодд Бланш впоследствии его подтвердил. Адвокаты Коми и критики президента утверждали, что ее могли уволить из-за родства с ее отцом — бывшим директором ФБР Джеймсом Коми, которого источник называет давним оппонентом Трампа.

Юристы, опрошенные изданием, считают решение Фурмана потенциально убедительным для других судов по аналогичным делам, хотя оно не является обязательным прецедентом. В то же время они ожидают, что Министерство юстиции обжалует решение в Апелляционном суде США второго округа.

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