美国联邦法官杰西·弗曼认定，司法部在未说明理由的情况下解雇联邦检察官助理莫琳·科米属于违法。科米曾在纽约南区工作，并参与了导致吉斯莱恩·麦克斯韦和肖恩·库姆斯被定罪的案件，据《卫报》报道。

司法部的论点被驳回

司法部辩称，规定总统权力的美国宪法第二条允许唐纳德·特朗普和司法部长解雇并非政治任命的职业检察官。

不过，弗曼驳回了这一立场。他裁定，没有任何法律授权此类解雇，该决定违反了《公务员制度改革法》。法官还表示，该部门的论点与近两个世纪的美国最高法院判例相矛盾。他认为，采纳被告的立场将破坏该国宪法制度中确立的平衡。

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诉讼与可能的上诉

莫琳·科米在2025年9月被解雇后提起诉讼。她表示，7月16日，她收到一封要求立即终止工作的信，此前没有收到通知或对原因的解释。根据法庭文件，时任曼哈顿联邦检察官杰伊·克莱顿只告诉她，该决定来自华盛顿，他无法提供进一步解释。

司法部表示，解雇由前美国司法部长帕姆·邦迪发起，随后得到其继任者托德·布兰奇的确认。科米的律师和总统的批评者称，她可能因与其父亲、前联邦调查局局长詹姆斯·科米存在亲属关系而被解雇；消息来源称后者是特朗普的长期对手。

接受该报采访的律师认为，弗曼的裁决可能会对其他法院审理类似案件具有说服力，尽管它不是具有约束力的先例。同时，他们预计司法部将向美国第二巡回上诉法院对该裁决提出上诉。

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