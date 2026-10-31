Federalny sędzia Jesse Furman w USA uznał za bezprawne zwolnienie asystentki prokuratora federalnego Maurene Comey z Departamentu Sprawiedliwości bez podania przyczyn. Comey pracowała w Południowym Okręgu Nowego Jorku i brała udział w sprawach zakończonych skazaniem Ghislaine Maxwell i Seana Combsa, informuje The Guardian.

Argumenty Departamentu Sprawiedliwości odrzucone

Departament Sprawiedliwości twierdził, że artykuł II Konstytucji USA, określający uprawnienia prezydenta, pozwala Donaldowi Trumpowi i prokuratorowi generalnemu zwalniać etatowych prokuratorów, którzy nie są nominantami politycznymi.

Furman odrzucił jednak to stanowisko. Orzekł, że żadna ustawa nie zezwalała na takie zwolnienie, a decyzja naruszała ustawę o reformie służby cywilnej. Sędzia stwierdził również, że argumenty resortu są sprzeczne z niemal dwoma stuleciami precedensów Sądu Najwyższego USA. Jego zdaniem przyjęcie stanowiska pozwanych naruszyłoby równowagę wpisaną w konstytucyjny system kraju.

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Pozew i możliwe odwołanie

Maurene Comey wniosła pozew po zwolnieniu we wrześniu 2025 roku. Jak podała, 16 lipca otrzymała pismo o natychmiastowym zakończeniu zatrudnienia, nie otrzymawszy wcześniej zawiadomienia ani wyjaśnienia przyczyn. Z dokumentów sądowych wynika, że ówczesny prokurator USA na Manhattanie Jay Clayton powiedział jej jedynie, że decyzja nadeszła z Waszyngtonu i że nie może udzielić dalszych wyjaśnień.

Departament Sprawiedliwości oświadczył, że zwolnienie zainicjowała była prokurator generalna USA Pam Bondi, a jej następca Todd Blanche później je potwierdził. Prawnicy Comey i krytycy prezydenta twierdzili, że mogła zostać zwolniona z powodu pokrewieństwa z ojcem — byłym dyrektorem FBI Jamesem Comeyem, którego źródło określa jako wieloletniego przeciwnika Trumpa.

Prawnicy, z którymi rozmawiało wydanie, uważają, że orzeczenie Furmana może być przekonujące dla innych sądów w podobnych sprawach, choć nie stanowi wiążącego precedensu. Jednocześnie oczekują, że Departament Sprawiedliwości zaskarży decyzję do Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Drugiego Okręgu.

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