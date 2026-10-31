Совет парламентариев при президенте Польши принял заявление о событиях 30 октября в Конституционном трибунале, назвав их незаконным покушением на конституционный орган государства. О решении совета сообщил его председатель, депутат Марцин Хорала, пишет Interia.

Заявление совета

Документ был принят во время субботней встречи Совета парламентариев при президенте Польши с участием заместителя руководителя Канцелярии президента Адама Андрушкевича. Члены совета заявили, что лица, которые, по их мнению, действовали без законных оснований, получили поддержку силовых служб. Это утверждение изложено в заявлении совета.

Авторы документа также предупредили, что признание таких действий эффективными может, по их мнению, негативно повлиять на позиции Польши среди западных демократий.

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Призыв относительно Конституционного трибунала

Совет выступил против того, что его представители назвали попыткой отобрать у президента Польши конституционные полномочия. В заявлении напомнили, что президент в соответствии с Конституцией Польши стоит на страже ее соблюдения, суверенитета и безопасности государства, а также непрерывности государственной власти.

Члены совета отметили, что дискуссия о реформировании и оздоровлении Конституционного трибунала не может, по их мнению, оправдывать незаконные действия. Они призвали восстановить надлежащее функционирование трибунала, уважать должность президента, Конституцию, принцип разделения властей и независимость конституционного правосудия.

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