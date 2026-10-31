Rada Parlamentarzystów przy Prezydencie RP przyjęła oświadczenie w sprawie wydarzeń z 30 października w Trybunale Konstytucyjnym, nazywając je bezprawnym zamachem na konstytucyjny organ państwa. O decyzji rady poinformował jej przewodniczący, poseł Marcin Horała, pisze Interia.

Oświadczenie rady

Dokument przyjęto podczas sobotniego spotkania Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP z udziałem zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta Adama Andruszkiewicza. Członkowie rady oświadczyli, że osoby, które ich zdaniem działały bez podstaw prawnych, otrzymały wsparcie służb siłowych. Twierdzenie to zawarto w oświadczeniu rady.

Autorzy dokumentu ostrzegli również, że uznanie takich działań za skuteczne może, ich zdaniem, negatywnie wpłynąć na pozycję Polski wśród zachodnich demokracji.

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Apel w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Rada sprzeciwiła się temu, co jej przedstawiciele nazwali próbą odebrania konstytucyjnych uprawnień prezydentowi Polski. W oświadczeniu przypomniano, że prezydent, zgodnie z Konstytucją Polski, stoi na straży jej przestrzegania, suwerenności i bezpieczeństwa państwa, a także ciągłości władzy państwowej.

Członkowie rady zaznaczyli, że dyskusja o reformowaniu i uzdrawianiu Trybunału Konstytucyjnego nie może, ich zdaniem, usprawiedliwiać bezprawnych działań. Wezwali do przywrócenia właściwego funkcjonowania trybunału, poszanowania urzędu prezydenta, Konstytucji, zasady podziału władz oraz niezależności sądownictwa konstytucyjnego.

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