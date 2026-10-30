Tusk wywołał protesty przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, Nawrocki pilnie wraca do Polski

Wieczorem 30 października w Warszawie przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego zaczęli gromadzić się ludzie po tym, jak premier Polski Donald Tusk oskarżył tę instytucję o bezprawne działania. Na miejsce przybyli posłowie polskiego Sejmu, którzy uważają, że Tusk nakazał służbom bezpieczeństwa zajęcie Trybunału Konstytucyjnego.

Wcześniej Tusk nakazał przeprowadzenie przeszukania w biurach Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Na Twitterze Tusk napisał: „Przywrócenie praworządności to nasz obowiązek”.

Tymczasem prezydent Polski Karol Nawrocki w trybie pilnym przerywa swoją podróż zagraniczną i wraca do Warszawy, aby zająć się sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego.

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Przypomnijmy, że wieczorem 30 października przewodniczący polskiego Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wszedł na teren instytucji w Warszawie po wtargnięciu tam funkcjonariuszy policji. Przed budynkiem Trybunału przy alei Szucha zgromadzili się demonstranci i politycy.

Ślusarz na polecenie Bogdana Święczkowskiego przecina policyjne zasieki barykadujące Trybunał Konstytucyjny. https://t.co/8Inu9cXDGa — Pan_komentator (@PanP23929) 30 października 2026 r.

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