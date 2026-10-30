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Новости Мир

Туск спровоцировал акции протеста у здания Конституционного суда, Навроцкий срочно возвращается в Польшу

UA NEWS 30 Октября 2026 22:40
Туск спровоцировал акции протеста у здания Конституционного суда, Навроцкий срочно возвращается в Польшу

Вечером 30 октября в Варшаве у здания Конституционного суда начали собираться люди после того, как премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил этот орган в незаконных действиях. Сюда прибыли депутаты польского Сейма, которые считают, что Туск направил силовиков для захвата Конституционного суда.

 

Ранее Туск отдал приказ провести обыск в офисах Конституционного суда в Варшаве. В Твиттере Туск написал: «Восстановление верховенства права — наш долг».

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Тем временем президент Польши Кароль Навроцкий срочно прерывает свою зарубежную поездку и возвращается в Варшаву, чтобы разобраться с ситуацией вокруг Конституционного суда.  

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Напомним, что вечером 30 октября глава Конституционного трибунала Польши Богдан Свенчковский прошел на территорию учреждения в Варшаве после проникновения туда полицейских. Перед зданием трибунала на аллее Шуха собрались демонстранты и политики.

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