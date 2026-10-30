Amerykański Sąd Apelacyjny dla Dziewiątego Okręgu po raz drugi w ciągu niespełna tygodnia odrzucił wniosek administracji prezydenta Donalda Trumpa, aby nie liczyć 20 tys. korespondencyjnych kart do głosowania w Kalifornii. Decyzję podjęto 30 października, na mniej niż cztery dni przed wyborami uzupełniającymi 3 listopada, informuje Al Jazeera.

Stanowisko sądu apelacyjnego

Większość sędziów uznała, że żądanie rządu federalnego jest sprzeczne z Konstytucją USA i stwarza ryzyko pozbawienia praw wyborczych osób uprawnionych do głosowania. W orzeczeniu wskazano, że skutkiem takiego kroku byłoby nie tylko oddzielenie kart do głosowania, lecz także ostatecznie ich unieważnienie i wykreślenie wyborców z list.

Decyzję poparli sędziowie Mark Bennett i Gabriel Sanchez, mianowani odpowiednio przez Trumpa i jego poprzednika Joe Bidena. Sędzia Patrick Bumatay, również mianowany przez Trumpa, przedstawił odrębną opinię i uznał wniosek administracji za uzasadniony.

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Pozew i wątpliwości dotyczące listy

Administracja Trumpa twierdziła, że około 20 tys. domniemanych nieobywateli otrzymało korespondencyjne karty do głosowania, aby wziąć udział w wyborach w Kalifornii. 15 października złożyła pozew, domagając się, aby tych kart nie liczyć. Władze stanowe odmówiły spełnienia żądania i poprosiły o dowody, że osoby z listy rzeczywiście są cudzoziemcami. Według rządu Kalifornii takich dowodów nie przedstawiono.

Dokładność listy administracji Trumpa już wcześniej budziła wątpliwości. W szczególności władze Nevady oświadczyły we wrześniu, że administracja federalna błędnie oznaczyła obywateli USA jako nieobywateli, a zgodnie z tym oświadczeniem żadne nazwisko na liście nie było prawidłowe. W ubiegłym tygodniu administracja postawiła związane z wyborami zarzuty 28 cudzoziemcom w Kalifornii, jednak niektórzy z nich powiedzieli Los Angeles Times, że nigdy nie rejestrowali się do głosowania.

Wcześniej sąd apelacyjny odrzucił już nadzwyczajny wniosek administracji, wskazując, że sądom niższej instancji nie dano wystarczająco dużo czasu na rozpatrzenie sprawy. W środę sąd niższej instancji również wydał orzeczenie niekorzystne dla administracji Trumpa, po czym ponownie zwróciła się ona do Dziewiątego Okręgu.

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