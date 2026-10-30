Апелляционный суд Девятого округа США во второй раз менее чем за неделю отклонил ходатайство администрации президента Дональда Трампа не учитывать 20 тысяч почтовых бюллетеней в Калифорнии. Решение было принято 30 октября, менее чем за четыре дня до промежуточных выборов 3 ноября, сообщает Al Jazeera.

Позиция апелляционного суда

Большинство судей пришло к выводу, что требование федерального правительства противоречит Конституции США и создает риск лишения избирательных прав людей, имеющих право голоса. В постановлении отмечается, что последствием такого шага было бы не только отделение бюллетеней, но и в конечном итоге их аннулирование и исключение избирателей из списков.

Решение поддержали судьи Марк Беннетт и Габриэль Санчес, назначенные соответственно Трампом и его предшественником Джо Байденом. Судья Патрик Буматай, также назначенный Трампом, выразил отдельное мнение и назвал ходатайство администрации обоснованным.

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Иск и сомнения относительно списка

Администрация Трампа заявляла, что около 20 тысяч предполагаемых неграждан получили почтовые бюллетени для участия в выборах в Калифорнии. 15 октября она подала иск, требуя не учитывать эти бюллетени. Власти штата отказались выполнить требование и попросили доказательства того, что люди из списка действительно являются иностранными гражданами. По данным правительства Калифорнии, такие доказательства предоставлены не были.

Точность списка администрации Трампа уже вызывала сомнения. В частности, власти Невады в сентябре заявили, что федеральная администрация ошибочно обозначила граждан США как неграждан, и, согласно этому заявлению, ни одно имя в списке не было правильным. На прошлой неделе администрация предъявила связанные с выборами обвинения 28 иностранным гражданам в Калифорнии, однако некоторые из них сообщили Los Angeles Times, что никогда не регистрировались для голосования.

Ранее апелляционный суд уже отклонил экстренное ходатайство администрации, отметив, что судам нижестоящих инстанций не дали достаточно времени для рассмотрения дела. В среду суд нижестоящей инстанции также вынес решение не в пользу администрации Трампа, после чего она вновь обратилась в Девятый округ.

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