Некоторые ветераны в Вирджинии могут воздержаться от голосования на выборах в Конгресс во вторник из-за недовольства войной в Иране. Внимание приковано к избирательному округу, в который входят Вирджиния-Бич и Норфолк, — одному из крупнейших в США центров ветеранов и району расположения крупнейшей в мире военно-морской базы.

Об этом сообщает Interia со ссылкой на The Telegraph. По данным издания, в этом округе соперничают действующая член Палаты представителей от Республиканской партии Джен Кигганс и демократка Элейн Лурия — бывшие офицеры ВМС США. В июньском опросе Tulchin Research обе кандидатки имели по 47% поддержки.

Война в Иране в избирательной кампании

Элейн Лурия рассчитывает, что недовольство действиями в отношении Ирана поможет демократам в борьбе за контроль над Палатой представителей. Она также указывает на последствия конфликта, в частности рост цен на топливо.

Джен Кигганс, напротив, поддерживает действия администрации президента Дональда Трампа в отношении Ирана. В июне она заявляла, что является решительной сторонницей этих действий. По информации издания, Кигганс семь раз голосовала против резолюций, которые должны были прекратить войну или обязать президента получить четкое согласие Конгресса на ее продолжение.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Разочарование среди ветеранов

69-летний ветеран Крис Канкел сообщил The Telegraph, что не будет голосовать. По его словам, он устал верить, что выбор политиков может что-то изменить, а ключевым вопросом для него стала война.

Глава местного отделения American Legion в Норфолке Деррик Джонсон сказал, что избиратели ожидают от кандидатов выполнения обещаний не втягивать страну в войны. В то же время ветеран ВМС Кит Шенеси заявил, что не поддерживает все действия Трампа, но считает, что президент стремится ставить Америку на первое место. Он также утверждает, что демократы используют тему Ирана для усиления гнева избирателей.

Согласно опросу CNN/SSRS, опубликованному 23 сентября, поддержка войны в Иране среди американцев составляла 60% против 73% в марте. Опрос Reuters/Ipsos, опубликованный 21 сентября, зафиксировал 32% поддержки президента Трампа.

Читай нас в