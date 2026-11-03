Niektórzy weterani w Wirginii mogą wstrzymać się od głosowania w wtorkowych wyborach do Kongresu z powodu niezadowolenia z wojny w Iranie. Uwaga skupia się na okręgu wyborczym obejmującym Virginia Beach i Norfolk — jednym z największych w USA skupisk weteranów oraz rejonie, w którym znajduje się największa na świecie baza marynarki wojennej.

Informuje o tym Interia, powołując się na The Telegraph. Według publikacji w tym okręgu rywalizują urzędująca republikańska członkini Izby Reprezentantów Jen Kiggans oraz demokratka Elaine Luria — obie byłe oficerki Marynarki Wojennej USA. W czerwcowym sondażu Tulchin Research obie kandydatki miały po 47% poparcia.

Wojna w Iranie w kampanii wyborczej

Elaine Luria liczy na to, że niezadowolenie z działań wobec Iranu pomoże demokratom w walce o kontrolę nad Izbą Reprezentantów. Wskazuje również na skutki konfliktu, w tym wzrost cen paliw.

Jen Kiggans natomiast popiera działania administracji prezydenta Donalda Trumpa wobec Iranu. W czerwcu oświadczyła, że jest zdecydowaną zwolenniczką tych działań. Według publikacji Kiggans siedem razy głosowała przeciwko rezolucjom, które miały zakończyć wojnę lub zobowiązać prezydenta do uzyskania wyraźnej zgody Kongresu na jej kontynuowanie.

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Rozczarowanie wśród weteranów

69-letni weteran Chris Kunkel powiedział The Telegraph, że nie będzie głosował. Jak stwierdził, jest zmęczony wiarą, że wybory polityków mogą coś zmienić, a wojna stała się dla niego kluczową kwestią.

Szef lokalnego oddziału American Legion w Norfolk, Derrick Johnson, powiedział, że wyborcy oczekują od kandydatów dotrzymania obietnic, że nie wciągną kraju w wojny. Jednocześnie weteran marynarki Keith Shansey oświadczył, że nie popiera wszystkich działań Trumpa, ale uważa, że prezydent dąży do stawiania Ameryki na pierwszym miejscu. Twierdzi również, że demokraci wykorzystują temat Iranu, aby nasilać gniew wyborców.

Według sondażu CNN/SSRS opublikowanego 23 września poparcie dla wojny w Iranie wśród Amerykanów wynosiło 60%, wobec 73% w marcu. Sondaż Reuters/Ipsos opublikowany 21 września odnotował 32% poparcia dla prezydenta Trumpa.

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