由于对伊朗战争感到不满，弗吉尼亚州的一些退伍军人可能会在周二的国会选举中放弃投票。焦点集中在包括弗吉尼亚海滩和诺福克在内的选区——这里是美国最大的退伍军人聚集地之一，也是世界最大海军基地所在地。

Interia援引《每日电讯报》的报道称，该选区的竞争者是现任共和党联邦众议员珍·基根斯和民主党人伊莱恩·卢里亚，两人都曾是美国海军军官。在6月的一项Tulchin Research民调中，两位候选人的支持率均为47%。

伊朗战争进入竞选议题

伊莱恩·卢里亚预计，对伊朗相关行动的不满将帮助民主党争夺众议院控制权。她还指出了冲突带来的后果，包括燃油价格上涨。

相反，珍·基根斯支持总统唐纳德·特朗普政府在伊朗问题上的行动。她在6月表示，自己是这些行动的坚定支持者。据该媒体报道，基根斯曾七次投票反对旨在结束战争或要求总统获得国会明确同意才能继续战争的决议。

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退伍军人中的失望情绪

69岁的退伍军人克里斯·坎克尔告诉《每日电讯报》，他不会投票。他表示，自己已经厌倦了相信政治人物的选择能够改变什么，而战争已成为他最关键的问题。

诺福克当地美国军团分会负责人德里克·约翰逊表示，选民希望候选人履行不让国家卷入战争的承诺。与此同时，海军退伍军人基思·沙内西表示，他并不支持特朗普的所有行动，但认为总统寻求让美国优先。他还称，民主党正利用伊朗议题加剧选民的愤怒。

根据9月23日公布的CNN/SSRS民调，美国人对伊朗战争的支持率为60%，而3月为73%。9月21日公布的路透社/Ipsos民调显示，对特朗普总统的支持率为32%。

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