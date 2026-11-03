В Польше кибератаки были направлены против холодильного оборудования небольшого продуктового магазина и дистрибьютора продуктов питания. Инциденты произошли накануне, их подтвердил CERT Polska, сообщает RMF24.

Продукты удалось сохранить

Сотрудники заметили, что температура оборудования повышается. Они вовремя достали и обезопасили продукты, поэтому материального ущерба не было.

После атаки на холодильное оборудование во Франции NASK проверил в Польше устройства, доступные из интернета. Было выявлено 140 таких устройств, а объекты, где они установлены, проинформировали о необходимости отключить технику от интернета.

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Около 70 устройств доступны из интернета

Глава CERT Polska Марцин Дудек заявил, что сейчас примерно 70 устройств, доступных из интернета, отвечают за системы охлаждения на таких объектах. Он призвал все соответствующие субъекты серьезно отнестись к предупреждениям, чтобы избежать атак.

В последние дни кибератаки на холодильные системы супермаркетов также фиксировались в Бельгии, Швеции, Люксембурге, Эстонии, Нидерландах и Ирландии. В ряде случаев злоумышленники повышали температуру в холодильниках, что приводило к порче продуктов.

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