W Polsce cyberataki były wymierzone w urządzenia chłodnicze małego sklepu spożywczego oraz dystrybutora żywności. Do incydentów doszło dzień wcześniej, a potwierdził je CERT Polska, informuje RMF24.

Udało się uratować produkty

Pracownicy zauważyli, że temperatura urządzeń rośnie. W porę wyjęli i zabezpieczyli produkty, więc nie było strat materialnych.

Po ataku na urządzenia chłodnicze we Francji NASK sprawdził w Polsce urządzenia dostępne z internetu. Wykryto 140 takich urządzeń, a obiekty, w których je zainstalowano, poinformowano o konieczności odłączenia sprzętu od internetu.

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Około 70 urządzeń jest dostępnych z internetu

Kierownik CERT Polska Marcin Dudek oświadczył, że obecnie około 70 urządzeń dostępnych z internetu odpowiada za systemy chłodzenia w takich obiektach. Wezwał wszystkie odpowiednie podmioty do poważnego potraktowania ostrzeżeń, aby uniknąć ataków.

W ostatnich dniach cyberataki na systemy chłodnicze supermarketów odnotowano również w Belgii, Szwecji, Luksemburgu, Estonii, Niderlandach i Irlandii. W wielu przypadkach sprawcy podnosili temperaturę w lodówkach, co prowadziło do psucia się produktów.

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