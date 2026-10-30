美国第九巡回上诉法院在不到一周内第二次驳回总统唐纳德·特朗普政府提出的不计入加利福尼亚州2万张邮寄选票的请求。该裁决于10月30日作出，距离11月3日的中期选举不足四天，半岛电视台报道。

上诉法院的立场

多数法官认为，联邦政府的请求违反美国宪法，并可能剥夺有投票资格者的选举权。裁决指出，此举的后果不仅是将选票分离出来，最终还会导致选票被作废以及选民被从选民名册中除名。

该裁决得到马克·贝内特和加布里埃尔·桑切斯两位法官的支持，他们分别由特朗普及其前任乔·拜登任命。同样由特朗普任命的帕特里克·布马泰法官发表了不同意见，称政府的请求有理有据。

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诉讼与对名单的质疑

特朗普政府称，约有2万名疑似非公民收到了用于参加加利福尼亚州选举的邮寄选票。10月15日，政府提起诉讼，要求不计入这些选票。州政府拒绝满足这一要求，并要求提供证据证明名单上的人确实是外国公民。加利福尼亚州政府表示，未收到此类证据。

特朗普政府名单的准确性此前已引发质疑。尤其是，内华达州当局9月表示，联邦政府错误地将美国公民标记为非公民，并且根据这一声明，名单上没有一个姓名是正确的。上周，政府对加利福尼亚州28名外国公民提出与选举有关的指控，但其中一些人告诉《洛杉矶时报》，他们从未登记投票。

此前，上诉法院已驳回政府的紧急请求，并指出下级法院没有得到足够时间审理该案。周三，下级法院也作出了不利于特朗普政府的裁决，随后政府再次向第九巡回上诉法院提出申请。

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