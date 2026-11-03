В США начался день промежуточных выборов, по итогам которых может измениться контроль над Конгрессом. Рекордное число законодателей покидает свои должности, что создаёт для демократов возможность вернуть контроль над законодательным органом.

Как сообщает NPR, эта избирательная кампания стала самой дорогой в истории США. Издание также отмечает, что популярность президента Дональда Трампа находится на самом низком уровне.

Борьба за Палату представителей и Сенат

Обе партии активно тратят средства на большое количество гонок в Палату представителей. В заключительных обращениях республиканцы просили избирателей дать им ещё два года для решения проблем, тогда как демократы заявляли, что у их оппонентов уже было достаточно времени.

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Среди вопросов, которые беспокоят избирателей, NPR называет войну в Иране, рост цен на бензин и коррупцию. Важными для определения контроля над Конгрессом могут стать и штаты, которые обычно не считались ключевыми, в частности Арканзас, Канзас, Миссисипи и Айова.

Подсчёт может затянуться

Дональд Трамп накануне заявил, что при участии его сторонников они могут победить с большим отрывом. Его команда будет следить за явкой республиканцев в ключевых сенатских гонках, в частности в Огайо, Канзасе и Южной Каролине.

Окончательное объявление результатов отдельных гонок может занять несколько дней. По данным NPR, близкие результаты в Южной Каролине или Флориде могут стать сигналом сложного избирательного вечера для Республиканской партии.

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