Ambasador Polski w Chinach Jakub Kumoch podał się do dymisji — Interia

Ambasador Polski w Chinach Jakub Kumoch poinformował, że podał się do dymisji i zwrócił się o odwołanie go ze stanowiska. W swoim oświadczeniu dyplomata powiązał tę decyzję z wydarzeniami w Polsce, informuje Interia.

Oświadczenie dyplomaty

Kumoch oświadczył po polsku: „Wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji”. Oznacza to, że z powodu wydarzeń w kraju uznał, iż nie może dalej wykonywać swoich obowiązków. Ambasador zaznaczył również, że złożył rezygnację i wniosek o odwołanie w dniu opublikowania oświadczenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja Marcina Przydacza

Na decyzję Kumochа zareagował Marcin Przydacz. Napisał: „To wyraz odwagi i odpowiedzialności za polską demokrację i wizerunek Rzeczypospolitej na świecie”. W ten sposób Przydacz określił krok dyplomaty jako przejaw odwagi i odpowiedzialności za polską demokrację oraz wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej na świecie.

Czytaj nas na