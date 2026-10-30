Посол Польши в Китае Якуб Кумох подал в отставку — Interia

Посол Польши в Китае Якуб Кумох сообщил, что подал в отставку и попросил отозвать его с должности. В своем заявлении дипломат связал это решение с событиями в Польше, сообщает Interia.

Заявление дипломата

Кумох заявил по-польски: «В связи с событиями в стране я пришел к выводу, что дальнейшее исполнение мною своих обязанностей невозможно». То есть из-за событий в стране он пришел к выводу, что не может далее выполнять свои функции. Посол также отметил, что в день обнародования заявления подал в отставку и просьбу об отзыве.

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Реакция Марцина Пшидача

На решение Кумоха отреагировал Марцин Пшидач. Он написал: «Это выражение мужества и ответственности за польскую демократию и образ Республики Польша в мире». Так Пшидач охарактеризовал шаг дипломата как проявление мужества и ответственности за польскую демократию и образ Республики Польша в мире.

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