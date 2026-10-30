В Вашингтоне федеральный судья США Тревор Макфадден рассматривает ходатайство защиты бывшего директора ФБР Джеймса Коми о прекращении уголовного дела по поводу предполагаемого разглашения информации в сфере национальной обороны. Адвокаты Коми утверждают, что Министерство юстиции США предъявило обвинения после истечения 10-летнего срока давности, сообщает The Hill.

Аргументы защиты

Адвокат Коми Эфраим Макдауэлл заявил в суде, что дело следует прекратить, поскольку у правительства было 10 лет для предъявления обвинений, и оно обратилось в суд в последний момент. По версии защиты, федеральный закон однозначно требует получить обвинительное заключение большого жюри до истечения срока давности.

Коми предъявлены два обвинения, связанные со шпионажем, из-за предполагаемой передачи СМИ чувствительной информации в сфере национальной обороны около 10 лет назад. Он отрицает какие-либо неправомерные действия. Министерство юстиции утверждает, что 5 октября 2016 года Коми якобы поручил другому лицу передать засекреченную информацию репортеру The New York Times, чтобы исправить данные, ранее опубликованные Reuters.

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Позиция Министерства юстиции

Новое обвинение было подано в форме процессуального документа, который оформляет прокурор и который не требует участия большого жюри. Представитель Министерства юстиции Дастин Фаранак признал, что этот механизм использовали для приостановки течения срока давности, пока доказательства продолжают представлять большому жюри. Он попросил судью не принимать решение по ходатайству Коми до завершения этого процесса.

Макфадден также усомнился, не является ли требование защиты преждевременным, и поинтересовался, какой вред может понести Коми, если дождаться действий большого жюри. В ответ защита заявила, что уголовное преследование не должно продолжать висеть над Коми, в частности с учетом присутствия агентов ФБР возле его дома. Судья не принял решения во время слушания.

Предыдущие дела против Коми

Это третья попытка Министерства юстиции США предъявить Коми уголовные обвинения с начала второго президентского срока Дональда Трампа. Предыдущее дело о якобы ложных показаниях Конгрессу в 2020 году прекратилось после того, как федеральный судья признал незаконным назначение Линдси Халлиган исполняющей обязанности федерального прокурора Восточного округа Виргинии. Отдельно Коми добивается прекращения дела в Северной Каролине, связанного с уже удаленным постом в соцсетях с ракушками, выложенными в виде чисел 86 47.

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