Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что прерывает полет в Сенегал и возвращается в Польшу. Он сообщил об этом в социальной сети X после появления информации о присутствии полицейских на территории Конституционного трибунала, пишет RMF24.

Заявление Кароля Навроцкого

«В такой момент президент должен быть в Польше. Прерываю полет в Сенегал. Возвращаюсь», — написал Навроцкий. RMF24 называет это заявление реакцией президента на сообщения о полицейских на территории трибунала.

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Действия полиции на территории трибунала

По информации издания, полицейские находятся на территории Конституционного трибунала, но не в его здании. Там они проводят предусмотренные законом действия в связи с информацией, переданной судьей трибунала Анной Корвин-Пйотровской.

Согласно странице RMF24, сообщение было опубликовано 30 октября в 18:23. Материал помечен как обновляемый.

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