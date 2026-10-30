Prezydent Polski Karol Nawrocki oświadczył, że przerywa lot do Senegalu i wraca do Polski. Poinformował o tym w serwisie społecznościowym X po pojawieniu się informacji o obecności policjantów na terenie Trybunału Konstytucyjnego, pisze RMF24.

Oświadczenie Karola Nawrockiego

„W takim momencie prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam” — napisał Nawrocki. RMF24 określa to oświadczenie jako reakcję prezydenta na informacje o policjantach na terenie trybunału.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Działania policji na terenie trybunału

Według informacji portalu policjanci znajdują się na terenie Trybunału Konstytucyjnego, ale nie w jego budynku. Prowadzą tam przewidziane prawem czynności w związku z informacją przekazaną przez sędzię trybunału Annę Korwin-Piotrowską.

Według strony RMF24 informację opublikowano 30 października o godz. 18:23. Materiał oznaczono jako aktualizowany.

Czytaj nas na