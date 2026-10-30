Президент Навроцький перервав політ до Сенегалу та повертається до Польщі — RMF24

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що перериває політ до Сенегалу та повертається до Польщі. Про це він повідомив у соцмережі X після появи інформації про присутність поліцейських на території Конституційного трибуналу, пише RMF24.

Заява Кароля Навроцького

«У такий момент президент має бути в Польщі. Перериваю політ до Сенегалу. Повертаюся», — написав Навроцький. RMF24 називає цю заяву реакцією президента на повідомлення про поліцейських на території трибуналу.

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Дії поліції на території трибуналу

За інформацією видання, поліцейські перебувають на території Конституційного трибуналу, але не в його будівлі. Там вони здійснюють передбачені законом дії у зв’язку з інформацією, яку передала суддя трибуналу Анна Корвін-Пйотровська.

За даними сторінки RMF24, повідомлення опублікували 30 жовтня о 18:23. Матеріал позначено як такий, що оновлюється.

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