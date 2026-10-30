W Warszawie policja prowadzi przewidziane prawem działania na terenie budynku Trybunału Konstytucyjnego Polski. Jak informuje Interia, podstawą były informacje przekazane przez sędziego trybunału o możliwych zagrożeniach dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników instytucji.

Zgłoszenie o możliwym zagrożeniu

Stołeczna policja oświadczyła, że w zgłoszeniu sędziego była również mowa o ryzyku naruszenia porządku publicznego. Funkcjonariusze podkreślili, że wykonują swoje ustawowe obowiązki z poszanowaniem niezależności Trybunału Konstytucyjnego i w granicach przysługujących im uprawnień.

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Według policji działania funkcjonariuszy mają na celu realizację obowiązków określonych prawem, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W służbach zaznaczono, że działania te nie stanowią ingerencji w działalność trybunału jako instytucji.

Wystąpienie prokuratora generalnego

Komenda Główna Policji poinformowała również, że w piątek otrzymała korespondencję od prokuratora generalnego z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo Trybunału Konstytucyjnego. Jako przyczynę wskazano trwające protesty wokół budynku instytucji.

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