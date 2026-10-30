W Stanach Zjednoczonych Marynarka Wojenna rozpoczęła procedurę zwolnienia 19-letniego Nicholasa McKelveya, który 3 sierpnia skoczył za burtę lotniskowca USS Abraham Lincoln na Morzu Arabskim. Marynarka zarzuca mu symulowanie kryzysu zdrowia psychicznego, aby przedwcześnie zakończyć rozmieszczenie, podaje The Hill.

Skok w 255. dniu rozmieszczenia

McKelvey służył jako mechanik lotniczy w eskadrze śmigłowców. Według publikacji skoczył do morza w 255. dniu rozmieszczenia lotniskowcowej grupy uderzeniowej. Załoga śmigłowca uratowała go i po około 50 minutach sprowadziła z powrotem na statek.

Marynarz powiedział The New York Times, że pracował po 12 godzin na pokładzie lotniczym w silnym upale i w warunkach ograniczonego wyżywienia. Opuścił także narodziny córki i martwił się chorobami nowotworowymi w rodzinie żony. W dokumentach Marynarki przejrzanych przez gazetę oficer przyznał, że rozmieszczenie było trudne, ale stwierdził, że motywy McKelveya pozostały niejasne. Podejrzenia oficera wzbudziło również to, że wojskowy miał na sobie kamizelkę ratunkową.

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Zarzuty i pytania o pomoc

Zgodnie z dokumentami oskarżenia przejrzanymi przez publikację Marynarka postawiła McKelveyowi zarzuty symulowania oraz samowolnego opuszczenia miejsca służby po tym, jak opuścił swój posterunek. Procedura zwolnienia może pozbawić go prawa do pomocy edukacyjnej w ramach programu GI Bill.

McKelvey i jego żona Samantha Larry uważają karę za niesprawiedliwą i twierdzą, że nie otrzymał odpowiedniej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego przed incydentem ani po nim. Według The Hill w czerwcu zwrócił się do jednostki medycznej na statku, lecz zaproponowano mu rozmowę z kapelanem, czego odmówił. Na USS Abraham Lincoln, gdzie służyło ponad 5 tys. wojskowych, było sześciu specjalistów zdrowia psychicznego.

Lotniskowiec zakończył 322-dniowe rozmieszczenie, które przedłużono w związku z wojną przeciwko Iranowi. Pełniący obowiązki sekretarza Marynarki Wojennej Hung Cao poinformował, że podczas przedłużonego rozmieszczenia odnotowano osiem prób samobójczych.

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