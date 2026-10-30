美国海军已启动对19岁尼古拉斯·麦凯尔维的退役程序。8月3日，他从位于阿拉伯海的“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰上跳入海中。海军指控他伪装精神健康危机，以提前结束部署，据《国会山报》报道。

部署第255天的跳海

麦凯尔维在一个直升机中队担任航空机械师。据该媒体报道，他在航母打击群部署的第255天跳入海中。一架直升机的机组人员将他救起，并在约50分钟后将他送回舰上。

这名水兵告诉《纽约时报》，他在高温和食物供应有限的条件下，在飞行甲板上每天工作12小时。他还错过了女儿的出生，并为妻子家人患癌症而担忧。该报查阅的海军文件显示，一名军官承认此次部署十分艰难，但表示麦凯尔维的动机仍不明确。该军官还对这名军人穿着救生衣一事产生怀疑。

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指控与援助问题

根据该媒体查阅的起诉文件，麦凯尔维离开岗位后，海军指控他装病以及擅离职守。退役程序可能使他失去获得《退伍军人权利法案》教育援助的资格。

麦凯尔维及其妻子萨曼莎·拉里认为这一惩罚不公平，并称他在事件前后都没有得到适当的心理健康援助。据《国会山报》消息，他曾于6月联系舰上的医疗部门，但对方建议他与随军牧师交谈，他拒绝了。在有超过5000名军人服役的“亚伯拉罕·林肯”号上，配有六名心理健康专家。

这艘航空母舰结束了为期322天的部署，该部署因针对伊朗的战争而被延长。代理海军部长洪·高表示，在这次长期部署期间记录了8起自杀未遂事件。

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