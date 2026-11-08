Napastnik z strzelaniny w Krakowie już w szkole rysował powieszonych ludzi oraz atak na placówkę edukacyjną

24-letni Michał O., który 7 listopada dokonał strzelaniny w centrum Krakowa, już w czasach szkolnych rysował sceny brutalnej przemocy. Jego była koleżanka z klasy opowiedziała, że na rysunkach mężczyzna przedstawiał powieszonych ludzi, a także siebie z bronią podczas ataku na szkołę.

Według kobiety Michał tworzył takie rysunki bezpośrednio podczas lekcji. Na niektórych z nich widniały postacie, które dokonały napadu na placówkę edukacyjną, a także ciała ofiar. Sam chłopak rysował siebie jako uzbrojonego mężczyznę, który wchodzi do szkoły z pistoletem.

„Pamiętam, jak siedzieliśmy na lekcji, a on na przykład rysował powieszonych ludzi albo kogoś wchodzącego z pistoletem. Pytaliśmy go, co to jest, a on odpowiadał, że to atak na szkołę, że tam w ogóle leżą zwłoki i że to właśnie on wchodzi do szkoły z tym pistoletem” – wspominała była koleżanka z klasy.

Kobieta opowiedziała również, że Michał mówił o pragnieniu zostania napastnikiem. Według niej wypowiadał się tak, jakby to było jego marzenie.

Jednocześnie inni uczniowie nie traktowali tych słów jako realnego zagrożenia. Koledzy z klasy omawiali między sobą rysunki, a czasem nawet żartowali, że pewnego dnia Michał może kogoś zabić. Jednak nikt nie spodziewał się, że naprawdę dopuści się strzelaniny.

Była koleżanka z klasy opisała go jako zamkniętego w sobie i milczącego chłopca, który prawie z nikim nie utrzymywał bliskich relacji. Rzadko włączał się do ogólnych rozmów, jednak, jak zauważyła kobieta, ożywiał się na lekcjach historii.

Przypuszczała, że Michała szczególnie interesowały wydarzenia historyczne, tematyka wojskowa i wojny.

Kobieta przypomniała sobie również niezwykły przypadek, który miał miejsce podczas nauki zdalnej: pewnego razu Michał dołączył do lekcji online w starej masce przeciwgazowej.

Informuje o tym Radio Eska.

Przypomnijmy, że w Krakowie uzbrojony mężczyzna zabił sześć osób na głównym placu miasta. Policja otworzyła ogień w jego kierunku i zatrzymała napastnika.

W Krakowie, w Polsce, w wyniku strzelaniny na Rynku Głównym zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Premier Donald Tusk po naradzie z przedstawicielami służb i administracji oświadczył, że w dniach 8 i 9 listopada w kraju będzie trwała żałoba narodowa.

Podczas operacji zatrzymania mężczyzny zamieszanego w śmiertelną strzelaninę w Krakowie rannych zostało dwóch policjantów. Moment zatrzymania został uchwycony na nagraniu wideo, które rozpowszechniły polskie media.

Prokuratura w Krakowie planuje w niedzielę formalnie wszcząć śledztwo w sprawie ataku na Rynku Głównym i zakwalifikować sprawę jako czyn o charakterze terrorystycznym.

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