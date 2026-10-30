Po zderzeniu pociągów dużych prędkości w pobliżu miasta Urda w prowincji Toledo w Hiszpanii zaginął obywatel Meksyku ze stanu Aguascalientes. Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum poinformowała 30 października, że ambasada Meksyku w Hiszpanii zgłosiła zaginięcie tej osoby.

W jednym z pociągów było ośmiu obywateli Meksyku

Na pokładzie jednego z pociągów znajdowało się ośmiu Meksykanów. Siedmiu z nich doznało lekkich obrażeń, otrzymało pomoc medyczną i już opuściło szpital. Los ósmego pasażera nie został jeszcze ustalony.

Jak informuje The Rio Times, ambasada Meksyku utrzymuje kontakt z rodziną zaginionego, która przybyła do Madrytu 30 października. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Meksyku również oświadczyło, że koordynuje działania z władzami Hiszpanii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Do zderzenia doszło 28 października

Do wypadku doszło 28 października na linii dużych prędkości Madryt—Andaluzja niedaleko Urdy. Według podanych danych pociąg dużych prędkości państwowego hiszpańskiego przewoźnika Renfe zderzył się z nieruchomym pociągiem prywatnego operatora Iryo.

W katastrofie zginęło co najmniej 68 osób, a dziesiątki zostały ranne. Przyczyna wypadku jest ustalana; nie ogłoszono dotąd oficjalnych ustaleń śledztwa. Ambasada Meksyku opublikowała numer pomocy konsularnej dla obywateli kraju w Hiszpanii: +34 660 862 625.

Czytaj nas na