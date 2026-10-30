У катастрофі поїздів в Іспанії зник громадянин Мексики — The Rio Times

Після зіткнення швидкісних поїздів поблизу міста Урда в провінції Толедо, Іспанія, зник громадянин Мексики зі штату Агуаскальєнтес. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум 30 жовтня повідомила, що мексиканське посольство в Іспанії подало заяву про зникнення людини.

Вісім громадян Мексики були в одному з поїздів

На борту одного з поїздів перебували вісім мексиканців. Семеро з них зазнали легких травм, отримали медичну допомогу та вже залишили лікарню. Доля восьмого пасажира наразі не встановлена.

Як повідомляє The Rio Times, посольство Мексики підтримує контакт із родиною зниклого, яка прибула до Мадрида 30 жовтня. Міністерство закордонних справ Мексики також заявило про координацію зі структурами влади Іспанії.

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Зіткнення сталося 28 жовтня

Аварія сталася 28 жовтня на високошвидкісній лінії Мадрид—Андалусія неподалік Урди. За наведеними даними, швидкісний поїзд державного іспанського перевізника Renfe зіткнувся з нерухомим поїздом приватного оператора Iryo.

Унаслідок катастрофи загинули щонайменше 68 людей, ще десятки зазнали поранень. Причину аварії встановлюють; офіційних висновків розслідування наразі не оголошували. Мексиканське посольство оприлюднило номер консульської допомоги для громадян країни в Іспанії: +34 660 862 625.

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