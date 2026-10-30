После столкновения высокоскоростных поездов возле города Урда в провинции Толедо, Испания, пропал без вести гражданин Мексики из штата Агуаскальентес. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум 30 октября сообщила, что посольство Мексики в Испании подало заявление о пропаже человека.

В одном из поездов находились восемь граждан Мексики

На борту одного из поездов находились восемь мексиканцев. Семеро из них получили легкие травмы, им оказали медицинскую помощь, и они уже выписались из больницы. Судьба восьмого пассажира пока не установлена.

Как сообщает The Rio Times, посольство Мексики поддерживает связь с семьей пропавшего, которая прибыла в Мадрид 30 октября. Министерство иностранных дел Мексики также заявило о координации с испанскими властями.

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Столкновение произошло 28 октября

Авария произошла 28 октября на высокоскоростной линии Мадрид—Андалусия недалеко от Урды. Согласно приведенным данным, высокоскоростной поезд государственного испанского перевозчика Renfe столкнулся с неподвижным поездом частного оператора Iryo.

В результате катастрофы погибли не менее 68 человек, еще десятки получили ранения. Причина аварии устанавливается; официальные выводы расследования пока не объявлялись. Посольство Мексики опубликовало номер консульской помощи для граждан страны в Испании: +34 660 862 625.

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