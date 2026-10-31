В США Верховный суд в сентябре снял запрет на использование штатами федеральной базы SAVE для проверки права людей голосовать. Система Systematic Alien Verification for Entitlements изначально предназначалась для проверки права на государственные льготы, а после расширения штаты получили возможность применять ее для сверки избирательных реестров. Как сообщает France 24, к добровольной программе присоединились как минимум 25 штатов, а база проверила 67 млн регистраций.

В июне окружной суд заблокировал систему из-за опасений относительно конфиденциальности и возможного исключения из реестров тысяч избирателей, имеющих право голоса. База использует исторические иммиграционные данные, поэтому ее сведения могут быть неактуальными для людей, которые позднее получили гражданство США. По данным AP, в округе Тревис в Техасе среди 97 человек, отмеченных системой как неграждане, 10%, а возможно, и до 21%, на самом деле имели статус US nationals.

Законопроект SAVE Act

Администрация президента Дональда Трампа также поддерживает законопроект Safeguard American Voter Eligibility Act, или SAVE Act. Он предусматривает требование документально подтверждать гражданство США для участия в выборах. Палата представителей одобрила законопроект в феврале, однако в Сенате он не получил достаточной поддержки. Союзники Трампа пытаются провести документ через процедуру бюджетного согласования.

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В качестве документов могли бы приниматься действующий паспорт США, военное удостоверение, выданное штатом удостоверение личности с фотографией и указанным местом рождения в США или свидетельство о рождении — при условии полного совпадения имени с текущим. В США нет общенационального удостоверения личности, а водительских прав без информации о месте рождения было бы недостаточно. По оценке Campaign Legal Center, более 21 млн американцев, или почти 10% населения избирательного возраста, не имеют доступа к документальному подтверждению гражданства.

Иски и голосование по почте

Министерство юстиции США направляло почти всем штатам требования предоставить полные копии реестров избирателей. Против как минимум 30 штатов и округа Колумбия были поданы иски для получения таких списков, но 26 из них позднее закрыли. Как минимум 16 штатов передали или пообещали передать свои реестры.

В марте Трамп подписал указ о новых правилах для почтовой службы USPS, касавшихся данных избирателей и конвертов для бюллетеней. Верховный суд в сентябре заблокировал эти изменения, а администрация обжаловала это решение. По данным MIT Election Data & Science Lab, в 2024 году по почте голосовали 37% демократов и 24% республиканцев.

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