Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что открыт к формальным извинениям от имени государства за роль страны в трансатлантической работорговле, однако отверг идею финансовых репараций. Об этом он написал в статье для The Guardian накануне саммита глав правительств Содружества наций в Карибском регионе, сообщает Anadolu Agency.

Диалог об извинениях

Бернем выразил сожаление из-за страданий миллионов людей, переживших рабство. Он назвал трансатлантическую работорговлю жестоким и варварским нарушением в отношении этих людей.

По словам премьера, порабощенных людей разлучали с семьями, считали собственностью и принуждали работать до смерти. Он также отметил, что последствия этого периода до сих пор влияют на мир.

Бернем написал, что Великобритания предложит структурированный диалог с пострадавшими странами и группами гражданского общества. Выслушивание призывов к формальным извинениям от имени британского государства будет важной частью этого процесса, по его словам.

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Не поддерживает репарации

В то же время Бернем заявил, что не считает финансовую компенсацию правильным решением. Он объяснил это тем, что современных британцев нельзя считать ответственными за исторические преступления, в которых они лично не участвовали и которые произошли при иных законах.

Вместо этого премьер объявил об инициативе по реструктуризации долгов беднейших стран Содружества наций. Ее должен возглавить бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун при участии международных организаций.

Бернем отметил, что расходы этих стран на обслуживание долга достигли самого высокого уровня более чем за 25 лет. По приведенным им данным, более 40% беднейших стран Содружества наций тратят на выплату процентов по долгам больше, чем на здравоохранение.

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