英国首相安迪·伯纳姆表示，他愿意代表国家就英国在跨大西洋奴隶贸易中所扮演的角色作出正式道歉，但拒绝了提供财政赔偿的想法。他在加勒比地区英联邦政府首脑会议前夕为《卫报》撰写的一篇文章中作出上述表态，阿纳多卢通讯社报道。

就道歉展开对话

伯纳姆对数百万遭受奴役者的苦难表示遗憾。他称跨大西洋奴隶贸易是对这些人的残酷而野蛮的侵害。

这位首相表示，被奴役者与家人分离，被视为财产，并被迫劳动至死。他还指出，这一时期的后果至今仍在影响世界。

伯纳姆写道，英国将与受影响国家和公民社会团体开展结构化对话。他表示，听取要求英国政府作出正式道歉的呼声将是这一进程的重要组成部分。

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不支持赔偿

与此同时，伯纳姆表示，他不认为财政补偿是正确的解决方案。他解释说，不能认为当代英国人应对历史罪行负责，因为他们没有亲身参与这些罪行，而且这些罪行发生在不同法律之下。

相反，这位首相宣布了一项为最贫困英联邦国家重组债务的倡议。该倡议将由英国前首相戈登·布朗领导，并有国际组织参与。

伯纳姆指出，这些国家的债务偿还成本已达到25年多来的最高水平。根据他提供的数据，超过40%的最贫困英联邦国家用于偿还债务利息的支出高于医疗保健支出。

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