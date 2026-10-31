在美国中期选举前夕，民主党人及其支持团体正在投放针对共和党候选人的广告。广告指责这些政治人物阻挠公开与杰弗里·爱泼斯坦有关的文件。据《卫报》报道，CNN分析显示，候选人和外部团体在这一议题的广告上支出超过3500万美元。《华盛顿邮报》估计，民主党人在六场关键参议院选战中花费了超过4000万美元。

广告中的指控

在科罗拉多州，一则针对共和党人杰夫·克兰克的广告提及他投票反对公开文件。一则广告中，弗吉尼亚·朱弗雷的亲属表示，克兰克隐瞒了爱泼斯坦的罪行，以保护唐纳德·特朗普。朱弗雷曾遭受爱泼斯坦的虐待，并于去年去世。

艾奥瓦州参议员候选人阿什利·欣森被对手指责拒绝投票支持公布文件。一则广告指责来自佐治亚州、正在竞选参议员的共和党人迈克·柯林斯投票反对披露这些文件。佛罗里达州共和党人吉米·帕特罗尼斯的民主党对手也在广告中称，他将针对爱泼斯坦的调查称为浪费时间。

共和党人的回应

克兰克的竞选团队称该广告故意含糊不清。其代表解释说，这名政治人物反对公开相关材料，直到能够保证适当删除受害者数据。根据《纽约时报》的报道，克兰克的工作人员曾与朱弗雷家人会面，但这名政治人物本人没有亲自与他们见面。

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共和党人强调，除一人外，他们在众议院的所有代表最终都支持《爱泼斯坦档案透明法案》。此前，民主党人和几名共和党人试图通过discharge petition程序将该问题提交表决，该程序可以绕过常规立法程序。唐纳德·特朗普最初反对这一程序，但后来支持该法案。欣森表示，她投票支持公开文件，尽管她没有签署请愿书。

据该媒体报道，帕特罗尼斯没有将这项调查称为“浪费时间”。不过，他在接受当地广播电台采访时表示，他不反对公开所有材料，但认为这个问题会大量消耗精力和时间。

作为回应，共和党人和支持共和党的团体指责民主党人与曾和爱泼斯坦有过接触的捐款人存在关联。在新墨西哥州，一个外部团体投放了针对民主党候选人黛布·哈兰德的广告。据《卫报》报道，哈兰德没有乘坐过爱泼斯坦的私人飞机，但她在2014年乘坐过由其一家公司预订的航班。她曾表示，不知道这家包机公司属于爱泼斯坦的企业。

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