В США накануне промежуточных выборов демократы и поддерживающие их группы распространяют рекламные ролики против кандидатов-республиканцев. В них политиков обвиняют в противодействии публикации файлов, связанных с Джеффри Эпштейном. Как сообщает The Guardian, анализ CNN зафиксировал более $35 млн расходов кандидатов и внешних групп на рекламу по этой теме. The Washington Post подсчитала, что демократы потратили более $40 млн в шести ключевых гонках в Сенат.

Обвинения в рекламе

В Колорадо реклама против республиканца Джеффа Крэнка напоминает о его голосовании против публикации файлов. В одном из роликов родственники Вирджинии Джуффре, пережившей насилие со стороны Эпштейна и умершей в прошлом году, заявляют, что Крэнк скрывал преступления Эпштейна, чтобы защитить Дональда Трампа.

Кандидатку в Сенат от Айовы Эшли Хинсон оппоненты обвинили в отказе голосовать за публикацию файлов. Реклама обвиняет республиканца Майка Коллинза, баллотирующегося в Сенат от Джорджии, в голосовании против их раскрытия. Демократическая соперница республиканца из Флориды Джимми Патрониса также заявила в рекламе, что он назвал расследование в отношении Эпштейна пустой тратой времени.

Ответы республиканцев

Кампания Крэнка назвала ролик намеренно расплывчатым. Ее представитель объяснил, что политик выступал против публикации материалов до тех пор, пока не будет гарантировано надлежащее удаление данных потерпевших. По данным The New York Times, сотрудники Крэнка встречались с семьей Джуффре, хотя сам политик лично с ними не встречался.

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Республиканцы подчеркивают, что все их представители в Палате представителей, кроме одного, в итоге поддержали Epstein Files Transparency Act. Ранее демократы и несколько республиканцев пытались вынести вопрос на голосование через процедуру discharge petition, которая позволяет обойти обычный законодательный процесс. Дональд Трамп первоначально выступил против этой процедуры, но позднее поддержал законопроект. Хинсон заявила, что голосовала за публикацию файлов, хотя не подписывала петицию.

По данным издания, Патронис не называл расследование «пустой тратой времени». В то же время в интервью местному радио он сказал, что не возражает против публикации всех материалов, но считает этот вопрос значительной тратой энергии и времени.

Республиканцы и группы, поддерживающие Республиканскую партию, в ответ обвиняют демократов в связях с донорами, имевшими контакты с Эпштейном. В Нью-Мексико внешняя группа распространяла рекламу против кандидатки от демократов Деб Хааланд. По данным The Guardian, Хааланд не летала на частном самолете Эпштейна, но в 2014 году воспользовалась рейсом, забронированным одной из его компаний. Она заявляла, что не знала о принадлежности чартерной компании бизнесу Эпштейна.

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