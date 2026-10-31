W USA, przed wyborami śródokresowymi, Demokraci i wspierające ich grupy rozpowszechniają reklamy przeciwko kandydatom Partii Republikańskiej. Polityków oskarża się w nich o sprzeciw wobec ujawnienia akt związanych z Jeffreyem Epsteinem. Jak informuje The Guardian, analiza CNN odnotowała ponad 35 mln dolarów wydatków kandydatów i zewnętrznych grup na reklamy dotyczące tej sprawy. The Washington Post wyliczył, że Demokraci wydali ponad 40 mln dolarów w sześciu kluczowych wyścigach do Senatu.

Oskarżenia w reklamach

W Kolorado reklama przeciwko republikaninowi Jeffowi Crankowi przypomina o jego głosowaniu przeciwko ujawnieniu akt. W jednym ze spotów krewni Virginii Giuffre, która przeżyła przemoc ze strony Epsteina i zmarła w ubiegłym roku, twierdzą, że Crank ukrywał zbrodnie Epsteina, aby chronić Donalda Trumpa.

Kandydatkę do Senatu z Iowa Ashley Hinson przeciwnicy oskarżyli o odmowę głosowania za publikacją akt. Reklama oskarża republikanina Mike’a Collinsa, który kandyduje do Senatu z Georgii, o głosowanie przeciwko ich ujawnieniu. Demokratyczna rywalka republikanina z Florydy Jimmy’ego Patronisa również stwierdziła w reklamie, że nazwał on śledztwo w sprawie Epsteina stratą czasu.

Odpowiedzi Republikanów

Sztab Cranka nazwał spot celowo niejasnym. Jego przedstawiciel wyjaśnił, że polityk sprzeciwiał się ujawnieniu materiałów, dopóki nie zostanie zagwarantowane właściwe usunięcie danych osób poszkodowanych. Według The New York Times pracownicy Cranka spotkali się z rodziną Giuffre, choć sam polityk nie spotkał się z nimi osobiście.

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Republikanie podkreślają, że wszyscy ich przedstawiciele w Izbie Reprezentantów z wyjątkiem jednego ostatecznie poparli Epstein Files Transparency Act. Wcześniej Demokraci i kilku Republikanów próbowali poddać sprawę pod głosowanie za pomocą procedury discharge petition, która pozwala ominąć zwykły proces legislacyjny. Donald Trump początkowo sprzeciwiał się tej procedurze, ale później poparł projekt ustawy. Hinson oświadczyła, że głosowała za ujawnieniem akt, choć nie podpisała petycji.

Według publikacji Patronis nie nazwał śledztwa „stratą czasu”. Jednocześnie w wywiadzie dla lokalnego radia powiedział, że nie sprzeciwia się ujawnieniu wszystkich materiałów, ale uważa tę sprawę za znaczny wydatek energii i czasu.

Republikanie i grupy wspierające Partię Republikańską w odpowiedzi oskarżają Demokratów o powiązania z darczyńcami, którzy mieli kontakty z Epsteinem. W Nowym Meksyku zewnętrzna grupa rozpowszechniła reklamę przeciwko demokratycznej kandydatce Deb Haaland. Według The Guardian Haaland nie leciała prywatnym samolotem Epsteina, ale w 2014 roku skorzystała z lotu zarezerwowanego przez jedną z jego firm. Oświadczyła, że nie wiedziała, iż firma czarterowa należała do biznesu Epsteina.

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