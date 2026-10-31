哈萨克斯坦已对Pin-Up的所有者普宁及其妻子发布国际通缉令

在哈萨克斯坦，德米特里·普宁及其妻子玛丽娜·伊利娜已被列入国际通缉名单。他们被怀疑在该国境内组织非法网络赌场。

据公开通报显示，他们的姓名已出现在哈萨克斯坦官方门户网站的“通缉人员”栏目中。此前，在8月份，这对夫妇曾被列为非法赌博案件的嫌疑人。

调查始于2025年初的媒体报道。报道称，一家在哈萨克斯坦正式注册的博彩公司Pin-Up，将用户引导至在该国被禁止运营的在线赌场网站。

此后，哈萨克斯坦金融监测局对非法赌博业务立案调查。据调查方称，银行员工协助将公民在在线赌场输掉的资金转出。 据披露的数据，此类交易的总金额可能高达1000亿坚戈。

该案中还涉及其他涉嫌协助组织和提供非法业务财务支持的人员。特别是，此前已对该骗局的疑似参与者发布了通缉令。

来源：Kazinform

同时，发布通缉令并不意味着已证明其有罪。关于涉案人员是否涉案的最终结论应由法院作出。

在塞浦路斯利马索尔，不明身份人员向商人德米特里·普宁（Dmitry Punin）拥有的PUNIN WINE葡萄酒精品店外墙开火。

塞浦路斯正在持续打击通过非法赌博业洗钱的“血腥俄罗斯数十亿”行为，以及试图将战争罪犯在欧盟合法化的企图。

2025年8月，执法部门从俄罗斯在线赌场Pin-Up处追缴了26亿格里夫纳，并将其纳入乌克兰国家预算。

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